'Dilerim kızım Kudüs'ün sesi olur'

Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için gittiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan'ın ailesi ve yakınları, duruma tepki gösteriyor.

İSTANBUL- HÜSEYİN KULAOĞLU

Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için gittiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan 27 yaşındaki Ebru Özkan'ın ailesi ve yakınları, duruma tepki gösteriyor.

Özkan'ın 1 Temmuz'da görülmesi beklenen duruşmada serbest bırakılmasını umut eden ailesi ve yakınları, bugün Taksim'de gerçekleştirilecek destek eylemine katılım çağrısında bulunuyor.

Ebru Özkan'ın annesi Ayten Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızına haksızlık yapıldığını ve haksız yere İsrail'de gözaltında tutulduğunu söyledi.

Kızının daha önce de Kudüs'e iki kez gittiğini aktaran Özkan, "Kızım, Kudüs'ü çok seviyor. Hani nasıl aşık olan bir insan duramaz ya yerinde, o da öyle. Oranın halkını da seviyor, oradaki çocukları da seviyor. Oranın halkını da yalnız bırakmak istemiyor." diye konuştu.

"Biz asla korkmayız"

Kızıyla 19 gündür telefonla dahi görüşemediğini kaydeden Özkan, şunları anlattı:

"Bu çok kötü bir şey ama Allah öyle bir güç veriyor ki... Bir de kızımı düşündüğüm zaman kendi kendime diyorum ki 'Bencil olma.' Yani ne anneler var, 5 yaşındaki çocuğunu çekip götürüyorlar. Onlar da anne, sadece ben değilim. Yine ben kendi halime şükrediyorum gerçekten. En'am suresi 32. ayette Rabbim buyuruyor; 'Dünya hayatı bir oyundan ibarettir, salih amel işlemedikçe, güzel şeyler yapmadıkça imana erişemezsiniz.' İnşallah benim kızım da o imana erişmiştir. Dünyanın kanunu bu... Ne Firavunlar biter ne Nemrutlar biter. Her Nemrut'un da bir İbrahim'i var, her Firavun'un da bir Musa'sı var. Bir Ebru tutsalar, bin Ebru yine Kudüs'e gider. Yani bunlar bununla mı bizi korkutuyorlar? Biz asla korkmayız."

Özkan, eninde sonunda kızının yanına geleceğinden umutlu olduğunu dile getirerek, "Bu da benim kızımın bir sınavı... Her an bir imtihan içindeyiz. İnşallah hakkıyla da bu sınavdan çıkar, çıkacağına da eminim. Dilerim Rabbim'den kızım Filistin'in sesi olur, Kudüs'ün sesi olur, Mescid-i Aksa'nın sesi olur. O bağrı yanık anaların sesi olur." ifadelerini kullandı.

"Ablam Kudüs'e çok sevdalı"

Özkan'ın kız kardeşi Elif Özkan da ablasının sosyoloji mezunu olduğunu ve özel bir şirkette sekreter olarak çalıştığını söyledi.

Ablasının havalimanında gözaltına alınmasının ardından 4 kez mahkemeye çıkarıldığını ve her seferinde gözaltı süresinin uzatıldığını aktaran Özkan, ablasının "İsrail'in güvenliğini tehdit" ve "terör örgütüyle bağlantı" şeklinde belgesi ve delili olmayan suçlarla suçlandığını ve gözaltında tutulduğunu kaydetti.

Bu suçlamaların tamamen asılsız olduğunu vurgulayan Özkan, "Tamamen keyfi bir gözaltı söz konusudur. Terör örgütüyle suçluyorlar ama hangi terör örgütü olduğunu da söylemiyorlar. Tamamen asılsız iddialar... Ablama karşı tamamen yıldırma politikası ve psikolojik baskı yapıldığını düşünüyorum." diye konuştu.

Ablasının 11 Haziran'dan beri gözaltında tutulduğunu hatırlatan Özkan, ailesi olarak bu zamana kadar hiçbir şekilde telefonla bile ablasıyla görüşemediklerini, sadece büyükelçilik çalışanının ve avukatının ablasıyla bir veya iki sefer görüşebildiğini aktardı.

Özkan, elçilik aracılığıyla talep etmelerine rağmen, İsrail'in telefon görüşmesine bile izin vermediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu tamamen hukuk kurallarına aykırı. Evrensel hukuk kurallarında en azılı katilin dahi avukatıyla görüştürülmesi hakkı vardır. Ablam 15 gün kadar avukatıyla hiçbir şekilde görüştürülmedi. Çünkü savunma yapmasını istemediler, yapamayacak durumda olmasını istediler. İşte bu şekilde psikolojik baskı yaptılar. Bu yapılanlar hukuk dışı. Çünkü ablamın hiçbir suçu yok, delil yok ellerinde. Başka bir ülkenin vatandaşı olan 27 yaşındaki bir kadını gözaltına alıp ailesiyle hiçbir şekilde görüştürmeden, avukatıyla konuşturmadan keyfi bir şekilde gözaltında tutmaları, hukuk devletinde olacak bir şey değildir. Bunun insan haklarına da aykırı olduğunu düşünüyorum."

"İsrail korkak bir ülke"

Erkek kardeşi Abdülkadir Özkan, İsrail'in ablasını bugüne kadar gözaltında tutmasının "rezalet bir durum" olduğunu ifade etti.

Özkan, "İsrail'in bu yaptırımlarının karşılıksız kalmamasını temenni ediyorum. Devlet büyüklerimiz zaten konuyla ilgileniyorlar. Yalnız böyle bir şeyin yapılması gerçekten hiç hoş değil. Genç bir kadının orada bu şekilde tutulmasını doğru bulmuyorum." dedi.

İsrail'in, ablasını hiçbir delil olmaksızın soyut bir suçlamayla suçladığını söyleyen Özkan, "Ablam buradan giderken yanında boyama kitabı, kalem, çocuklar için çikolata, şeker gibi şeyler götürdü. İsrail, bunları mı silah olarak veya tehdit olarak görüyor? İsrail'in korkak olduğunu biliyorum. Ablam, mahkemeye giderken yanında tam donanımlı 5-6 askerle birlikte gidiyor. Bu kadar korkak bir ülke..." değerlendirmesinde bulundu.