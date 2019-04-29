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Dilber Ay vefat etti

Sanatçı Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Özcan Yıldırım,Cankut Taşdan   | 29.04.2019
Dilber Ay vefat etti

Ankara

Sanatçı Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Ay, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dilber Ay, buradaki müdahaleye rağmen 63 yaşında yaşamını yitirdi.

Altın Koza Film Festivali'nde ödül aldı

Dilber Ay, 1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Katıldığı ses yarışmasıyla sahne dünyasına adım atan Ay, çok sayıda albüm çıkarttı.

"Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Gelmezsen gelme" gibi eserlerle tanınan sanatçı, "Kadere Mahkumlar" televizyon programıyla geniş kitlelere ulaştı.

Oyunculuk yeteneğine de sahip olan Ay, rol aldığı "Beynelmilel" sinema filmiyle 14. Altın Koza Film Festivali'nde "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülüne değer görüldü.

Ay, "Hayat Sana Güzel" ve "Yol Arkadaşım 2" sinema filimlerinde de rol aldı.

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