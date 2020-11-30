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Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Marshall bandıralı 260,05 metre uzunluğundaki "NAVIOS VERMILION" adlı dev konteyner gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.  

Ali Ebubekir Tokcan   | 30.11.2020
Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti Fotoğraf: Ali Ebubekir Tokcan/AA

İstanbul

 Marshall bandıralı "NAVIOS VERMILION" adlı dev konteyner gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.  

Kocaeli’ndeki Diliskelesi Limanı'ndan Ukrayna'nın Odessa Limanı'na giden 260,05 metre uzunluğunda, 32,3 metre genişliğindeki 50 bin 629 grostonluk geminin geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkör de refakat etti.  

Geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı'ndaki güvenlik önlemleri arttırıldı.

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