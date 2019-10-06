Euro
6.25
Dolar
5.69
BIST 100
103,463.50
Altın
1,504.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
logo
Türkiye

Deterjan fabrikası gibi lise

Diyarbakır'daki Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, aralarında sıvı sabun ve çamaşır suyunun da bulunduğu 22 çeşit temizlik malzemesi üretiyor.

Mehmet Sıddık Kaya   | 06.10.2019
Deterjan fabrikası gibi lise

Diyarbakir

Diyarbakır'da Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "VGA" markasıyla sıvı ve katı temizlik malzemesi üretimi yapıyor.

Lisenin Kimya Teknolojisi Bölümü'nden 112 öğrenci, okulun laboratuvarında, aralarında sıvı sabun ve çamaşır suyunun da yer aldığı 22 çeşit temizlik malzemesi üretiyor.

Öğrencilerin günlük yaklaşık 9 ton ürettiği temizlik malzemeleri, resmi kurum ve okullara satılıyor.

"Ülke ekonomisine de katma değer sağlamış oluyoruz"

Okul müdürü Sezai Güçmen, AA muhabirine, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminin desteğiyle okulda temizlik ürünleri imal etmeye başladıklarını söyledi.

Laboratuvarda öğrencilerin çamaşır suyundan yüzey temizleyicisine, bulaşık deterjanından oda parfümüne kadar geniş yelpazede üretim yaptığını anlatan Güçmen, öğrencilerin çalışma saatlerine göre yevmiye aldığını belirtti.

Öğrencilerin 8 öğretmen gözetiminde üretim yaptığını ifade eden Güçmen, "Ürünlerin imalatı, kamu kurum ve kuruluşlarının talebi doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Öğrencilerimizin sigortaları yapılıyor. Satıştan elde edilen kazançla öğrencilerimize katkıda bulunuyoruz. Ülke ekonomisine de katma değer sağlamış oluyoruz." dedi.

"Ciro hedefi yıllık 2,5 milyon lira"

Kimya Teknolojisi Bölümü alan şefi Naif Okuyucu ise yıl sonu itibarıyla 2,5 milyon liralık ciro hedeflediklerini bildirdi.

İmalatta Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Birliğinin onay verdiği ürünleri kullandıklarını dile getiren Okuyucu, "Bölgede kimya alanında temizlik malzemesi üreten tek okul durumundayız. Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürün çeşidini 40'a çıkarabiliyoruz. Karacadağ Kalkınma Ajansının desteğiyle laboratuvarımızı yenileyip, kapasitesini artıracağız." dedi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları
Hong Kong'un siyasi ve ekonomik belirsizliği
CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni sömürgecilik anlayışı
Demokratların azil satrancı Trump'ın ikinci dönem şansını artırabilir

Benzer haberler

Oturma eylemi yapan 'Diyarbakır anneleri'nden HDP'lilere tepki

Oturma eylemi yapan 'Diyarbakır anneleri'nden HDP'lilere tepki

Deterjan fabrikası gibi lise

Diyarbakır anneleri 34 gündür çocukları için bekliyor

Diyarbakır'da 3 sığınak imha edildi

Diyarbakır'da 3 sığınak imha edildi
'6-7 Ekim olayları'nın beşinci yılı

'6-7 Ekim olayları'nın beşinci yılı

Acılı ailelerin matemi dinmiyor

Acılı ailelerin matemi dinmiyor