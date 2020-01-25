Depremzedeler için yardım kampanyaları sürüyor
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yurdun dört yanında yardım kampanyaları sürüyor.
Düzce
Düzce Belediyesince, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlatıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Belediye Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, depremzede bir ilin mensupları olarak yaşananlardan dolayı çok büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
Belediye Başkanı Faruk Özlü ile gerçekleştirilen toplantıda yapılacakları kararlaştırdıklarını belirten Gösterişli, "Düzce halkından yardım talebinde bulunduk. Vatandaşların bununla ilgili bize de çok müracaatları oldu. Sağ olsun, Düzce, bu konuda çok duyarlı ve hayra çok sıcak bakan bir memlekette yaşıyoruz. Onun için şanslıyız." diye konuştu.
Gösterişli, yardım kampanyası kapsamında iki tırın meydanda bekletildiğini dile getirdi.
"Bu akşam toplanan yardımları acilen Elazığ'a göndereceğiz." diyen Gösterişli, şunları ifade etti:
"Bu çalışma pazar akşamına kadar devam edecek. Pazartesi ya da salı günü veya gelişmelere göre yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Orası soğuk olduğu için battaniye ve gıda ürünlerinin toplanması için organizasyon yapacağız inşallah."
Gösterişli, Düzce Merkez Bölgesi Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin de kampanyaya destek için iki tır tahsis ettiğini sözlerine ekledi.
Düzce Gençlik Merkezi üyeleri de kampanyaya destek için hazırladıkları malzemeleri tırlara yükledi.
Sivas Belediyesi
Sivas Belediyesi tarafından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.
Depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar, yardımların toplandığı Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasına akın etti. Mont, ayakkabı ve battaniye getiren yardımseverler, depremde evleri zarar gören ve sokakta kalanlar için seferber oldu.
Toplanan yardımlar, belediye tarafından depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlara gönderilecek.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimizden gelen yoğun talep neticesinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerle bir arada olduğumuzu, kaynaşma içerisinde olduğumuzu, Türk milletinin onların yanında olduğunu göstermek adına ayni yardım kampanyası düzenledik. Vatandaşlarımız yapmak istedikleri yardımları itfaiye müdürlüğüne getirip teslim edebilir." diye konuştu.
Kırklareli
Kırklareli'den, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için bir tır yardım malzemesi gönderildi.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Twitter hesabından, kentte yaşayan vatandaşlara, depremzedelere yönelik yardım çağrısında bulundu.
Kısa sürede harekete geçen vatandaşlar, hazırladıkları gıda ve ihtiyaç malzemelerini Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.
Bazı vatandaşların yardım malzemelerini sırtında, omuzlarında zorlanarak taşıdığı, bazılarının ise taksiyle getirmek için çaba harcadığı görüldü.
Küçük kızın mücadelesi
Babaannesi Şahsene Sağ ile yardımda bulunmak için giyecek getiren 6 yaşındaki Derin Sağ'ın, malzemeleri kutulara dizmeye çalışan personele yardım etmesi dikkati çekti.
Kız çocuğunun yardım çabasını gören diğer vatandaşlar da belediye personeline yardım etti.
Sağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah televizyonda deprem olduğunu ve bazı vatandaşların hayatını kaybettiğini öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyledi.
Belediye ekipleri, vatandaşların desteğiyle toplanan malzemeleri kamyonetlerle götürdükleri belediye şantiyesinde bulunan tıra yükledi. Tır, daha sonra depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ'a gönderildi.
Belediye Başkanı Kesimoğlu, yaptığı açıklamada, duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.
Kısa sürede çok sayıda depremzedeye yetecek kadar giyim, battaniye ve gıda yardımı topladıklarını ifade eden Kesimoğlu, "Bugün yüreklerimiz burkuldu. Kırklareli halkı olarak belediye öncülüğünde depremzedelere ulaştırılmak üzere topladığımız malzemeleri Elazığ'a gönderdik. Kırklareli halkı her konuda olduğu gibi bugün de hassasiyetini gösterdi. Yaklaşık 3 saat içinde bir tır malzeme topladık." dedi.
Adana
Adana'dan, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye çeşitli yardım malzemeleri gönderildi.
Adana Valiliği öncülüğünde vatandaşlar tarafından temin edilen yardım malzemelerini taşıyan 5 tır ve 3 pikap ile çorba dağıtım aracı, Uğur Mumcu Meydanı'ndan deprem bölgesine uğurlandı.
Vali Mahmut Demirtaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Adanalı hayırseverlere teşekkür etti.
Dün geceden itibaren herkesin seferber olduğunu belirten Demirtaş, "Bir taraftan personel, araç ve gereç, bir taraftan da yardım malzemelerini yola çıkarıyoruz. Bu tür sıkıntılı ve acı günlerimizde büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Birlik ve beraberlik içinde her şeyin üstesinden gelebiliyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.