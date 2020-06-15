Euro
7.68
Dolar
6.83
BIST 100
109,062.60
Altın
1,716.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bingöl’ün Karlıova depreminde hayatını kaybeden güvenlik korucusu Cengiz Pulu için Ulu Cami'de cenaze töreni düzenleniyor Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor
logo
Türkiye

Depremin vurduğu Elmalı köyündeki hasar drone ile görüntülendi

Bingöl'deki depremden etkilenen Yedisu ilçesinin Elmalı köyündeki hasar gören yapıların durumu havadan drone kamerasıyla kaydedildi.

Selami Küçükoğlu,Abdullah Çelik,Sagip Sezginer   | 15.06.2020
Depremin vurduğu Elmalı köyündeki hasar drone ile görüntülendi Fotoğraf: Sagip Sezginer/AA

Bingöl

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Elmalı köyündeki hasarın boyutu AA ekibi tarafından drone ile görüntülendi.

Elmalı köyünde 25 konut ve 2 ahır yıkıldı, 8 konut ile 36 ahır hasar gördü.

Ekiplerin enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları hızla sürerken, depremzedeler için AFAD tarafından gönderilen çadırlar Mehmetçik tarafından kurularak vatandaşlara teslim ediliyor.

Depremzedelerin yemek, su ve çadır gibi yaşamsal ihtiyaçları başta Türk Kızılay olmak üzere kurumlar tarafından karşılanıyor.

Depremden etkilenen vatandaşlardan 85 yaşındaki Kaya Kasar, artçı deprem endişesiyle geceyi dışarıda geçirdiklerini söyledi.

Ali Alçık, depremden dolayı çok korktuklarını belirterek, "Şimşekle beraber sarsıldık. Gece yataklarımızı dışarı serip, yattık. Çadır kuruluyor, bundan sonra çadırda kalacağız." dedi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 996 bini geçti
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 612 kişi öldü
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 269 kişi öldü
Tunus Başbakanı Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 16 bini aştı

Benzer haberler

Depremin vurduğu Elmalı köyündeki hasar drone ile görüntülendi

Depremin vurduğu Elmalı köyündeki hasar drone ile görüntülendi

AFAD: Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde deprem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bingöl Devlet Hastanesindeki yaralılara ziyaret

'Deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmaları başladı'

'Deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmaları başladı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüştüğü depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüştüğü depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Elmalı köyünde depreme ilişkin son durumu değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Elmalı köyünde depreme ilişkin son durumu değerlendirdi