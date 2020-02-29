Euro
6.88
Dolar
6.23
BIST 100
105,284.30
Altın
1,577.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Depremden etkilenen Başkale'deki 4 mahallede yaralar sarılıyor

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'daki mahallelerde, yaşanan tahribatın izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ediyor.

Zafer Tayfur   | 29.02.2020
Depremden etkilenen Başkale'deki 4 mahallede yaralar sarılıyor Fotoğraf: Zafer Tayfur / AA

Van

Depremden etkilenen Başkale'deki 4 mahallede yaralar sarılıyor

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'daki mahallelerde, yaşanan tahribatın izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ediyor. ( Zafer Tayfur - Anadolu Ajansı )

Van'ın Başkale ilçesi Özpınar, Güvendik, Gelenler ve Kaşkol mahallelerinde AFAD, UMKE, Kızılay ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin etkisiyle yıkılan yapıların enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği mahallelerde, hayvanlar kurulan çadırlara yerleştirildi.

Depremzedeler için yaklaşık 5 bin çadırın kurulduğu mahallelerde, battaniye, soba ve ısıtıcı dağıtıldı.

UMKE ile 112 Acil Servis ekipleri de sahra hastanelerinde vatandaşlara sağlık hizmeti veriyor.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği mahallelerde, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlara sıcak çorba ve yemek ikram ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de ailelere psikososyal destek sağlamak için çalışma yürütüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

Depremden etkilenen Başkale'deki 4 mahallede yaralar sarılıyor

Depremden etkilenen Başkale'deki 4 mahallede yaralar sarılıyor

Malatya'da depremzedeler konteynerlere yerleşiyor

Deprem bölgesinde görev yapan personele tazminat

Depremde hayatını kaybeden baba geride gözü yaşlı eş ve 7 çocuk bıraktı

Depremde hayatını kaybeden baba geride gözü yaşlı eş ve 7 çocuk bıraktı
Sağlık Bakanı Koca, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Koca, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem