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Depremde telef olan hayvanların bedelleri ödenecek

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'daki mahallelerde, telef olan hayvanların sayısını belirlemek için yapılan çalışmalar tamamlandı.

Özkan Bilgin   | 07.03.2020
Depremde telef olan hayvanların bedelleri ödenecek

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, depremden hemen sonra bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. 

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda enkaz altında bin 860 küçükbaş ve 34 büyükbaş hayanın telef olduğu belirlendi.

Tespit çalışmaları sonrası, depremde hasar gören mahalle muhtarlarının talebi doğrultusunda, hak sahiplerine hayvanların bedeli hibe olarak ödenecek.

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