Depremde çöken Barış Sitesi'nde yıkım çalışması başlatıldı
İzmir'de depremden etkilenen 4 bloklu Barış Sitesi'nin bir bloğunda kontrollü yıkım çalışması yapılıyor.
İzmir
İzmir'de Seferihisar merkezli depremin ardından 3 katı çöken Barış Sitesi'nin 7 katlı C Blok'unda arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri incelemelerde bulundu.
İnceleme sonrasında binayı tamamen yıkılmaması için destekleyen vinç ve kepçeler çekildi. Çevrede güvenlik tedbiri alınırken ekipler, kontrollü yıkım çalışmalarına başladı.
Yıkım çalışmaları sırasında itfaiye ekipleri de bloğa hortumlarla su tutuyor.
Çalışmaları, aralarında site sakinlerinin de olduğu depremzedeler hüzünle izliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.