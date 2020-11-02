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Depremde çöken Barış Sitesi'nde yıkım çalışması başlatıldı

İzmir'de depremden etkilenen 4 bloklu Barış Sitesi'nin bir bloğunda kontrollü yıkım çalışması yapılıyor.

Meriç Ürer,Ali Korkmaz   | 02.11.2020
Depremde çöken Barış Sitesi'nde yıkım çalışması başlatıldı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı

İzmir

İzmir'de Seferihisar merkezli depremin ardından 3 katı çöken Barış Sitesi'nin 7 katlı C Blok'unda arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri incelemelerde bulundu. 

İnceleme sonrasında binayı tamamen yıkılmaması için destekleyen vinç ve kepçeler çekildi. Çevrede güvenlik tedbiri alınırken ekipler, kontrollü yıkım çalışmalarına başladı.

Yıkım çalışmaları sırasında itfaiye ekipleri de bloğa hortumlarla su tutuyor.

Çalışmaları, aralarında site sakinlerinin de olduğu depremzedeler hüzünle izliyor.

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