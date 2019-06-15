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Denize batırılan yolcu uçağına dalış yapıldı

Türkiye Su Sporları Federasyonu Edirne İl Temsilci Özkan Arsu, "Denizin dibinde uçağımızın görüntülerini net olarak aldık. Dünyanın en temiz denizi olan Saros Körfezi'ne herkesi bekliyoruz." dedi.

Cihan Demirci   | 15.06.2019
Denize batırılan yolcu uçağına dalış yapıldı

Edirne

Denize batırılan yolcu uçağına dalış yapıldı

Turizme katkı sunmak amacıyla Edirne'deki İbrice Limanı'nın 1 mil açığında dün batırılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı, dalgıçlar tarafından deniz dibinde görüntülendi. ( Türkiye Su Sporları Federasyonu Edirne İl Temsilciliği - Anadolu Ajansı )

Turizme katkı sunmak amacıyla Edirne'deki İbrice Limanı'nın 1 mil açığında dün batırılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı, dalgıçlar tarafından deniz dibinde görüntülendi.

Türkiye Su Sporları Federasyonu Edirne İl Temsilci Özkan Arsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saros Körfezi'nde dünyanın en büyük uçaklarından birinin batırıldığını söyledi.

Uçağın boyunun 65 metre, kanat genişliğinin ise 60 metre olduğunu belirten Arsu, "Uçak batığı hem doğaya hem de dalgıçlara büyük bir fayda sağlayacak. Balıklar uçakta yuva yaparak çoğalacak ve popülasyon artacak. Dalış turizmi açısından da dalgıçlara alternatif bir alan oluştu. Yerli yabancı çok sayıda dalgıcın bu bölgeye gelmesi sağlanacak." diye konuştu.

Uçağın batışının hemen ardından deniz dibinde toz bulutu oluştuğunu anlatan Arsu, "Dün bu buluttan dolayı net görüntüler alamamıştık. Denizin dibinde uçağımızın görüntülerini net olarak aldık. Dünyanın en temiz denizi olan Saros Körfezi'ne herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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