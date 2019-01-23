Denizaltıya yunuslar eşlik etti

MSB tarafından, Karadeniz'de seyreden "TCG Sakarya" denizaltısına yunusların eşlik ettiği görüntüler paylaşıldı.

ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'deki görevine seyir halindeki "TCG Sakarya" denizaltısına yunusların eşlik edişine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait TCG Sakarya’ya yunuslar eşlik etmiş.

-Milli Savunma Bakanlığı pic.twitter.com/SDIE8XXj3v — İbrahim Haskoloğlu (@haskologlu) 23 January 2019

MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, Karadeniz'de yunusların seyir halindeki TCG Sakarya adlı denizaltıya eşlik ettiği anlar yer alıyor.

"Usta dalgıçlar bir arada" ifadesi kullanılan paylaşım, çok sayıda beğeni aldı.



Muhabir: İlkay Güder