Denizaltıya yunuslar eşlik etti

MSB tarafından, Karadeniz'de seyreden "TCG Sakarya" denizaltısına yunusların eşlik ettiği görüntüler paylaşıldı.

anasayfa > Türkiye 23.01.2019

Denizaltıya yunuslar eşlik etti

ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'deki görevine seyir halindeki "TCG Sakarya" denizaltısına yunusların eşlik edişine ilişkin görüntüleri paylaştı.

MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, Karadeniz'de yunusların seyir halindeki TCG Sakarya adlı denizaltıya eşlik ettiği anlar yer alıyor.

"Usta dalgıçlar bir arada" ifadesi kullanılan paylaşım, çok sayıda beğeni aldı.

Muhabir: İlkay Güder

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