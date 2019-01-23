Denizaltıya yunuslar eşlik etti

ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'deki görevine seyir halindeki "TCG Sakarya" denizaltısına yunusların eşlik edişine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait TCG Sakarya’ya yunuslar eşlik etmiş.— İbrahim Haskoloğlu (@haskologlu) 23 January 2019
-Milli Savunma Bakanlığı pic.twitter.com/SDIE8XXj3v
MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, Karadeniz'de yunusların seyir halindeki TCG Sakarya adlı denizaltıya eşlik ettiği anlar yer alıyor.
"Usta dalgıçlar bir arada" ifadesi kullanılan paylaşım, çok sayıda beğeni aldı.
Muhabir: İlkay Güder