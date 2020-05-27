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"Demokrasi ve Özgürlükler Adası" açılış töreni
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Türkiye

'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' açılıyor

Türk demokrasi tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılıyor.

27.05.2020
'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' açılıyor

Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan, ismi "yassı", namı "yaslı" ada olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılış töreni, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla başladı.

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