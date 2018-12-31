DEAŞ şüphelilerinin kullandığı binada sarı yelek bulundu

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok miktarda para, örgütsel doküman ve sarı yelekler bulundu.

İZMİR/KOCAELİ

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda MİT Bölge Başkanlığının destekleriyle Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İzmir merkez, Torbalı, Bayındır ve Kemalpaşa ilçelerindeki 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda örgütsel doküman, 8 bin 500 dolar ve 29 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda bir binada toplumsal olaylarda kullanılabileceği değerlendirilen sarı yelekler bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kocaeli'de örgütün bomba ve patlayıcı düzenek sorumluları yakalandı

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 3'ü Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün bomba ve patlayıcı düzenek sorumlusu olarak bir dönem faaliyet yürüttüğü değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Gebze, Derince ve Körfez ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye uyruklu S.C, A.N.E.A ve A.S ile H.E'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Muhabir: Meriç Ürer, Metin Girgin