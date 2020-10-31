Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,878.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

DASK deprem bölgesinde göreve başladı

DASK Koordinatörü Turgut, "Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahipleri, evleri depremde hasar gördüyse ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı yapabilirler.” dedi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 31.10.2020
DASK deprem bölgesinde göreve başladı

Istanbul

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Koordinatörü Erdal Turgut, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin, “DASK olarak tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanındayız. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahipleri, evleri depremde hasar gördüyse ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı yapabilirler.” ifadelerini kullandı.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), İzmir Seferihisar merkezli, 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DASK Koordinatörü Erdal Turgut, DASK’ın tüm yöneticileri ile birlikte deprem bölgesinde olduğunu belirterek, “İzmir ve depremin hissedildiği çevre illere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Enkaz altındaki vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılmasını ve daha fazla can kaybı yaşanmamasını temenni ediyoruz.” yorumunu yaptı.

DASK’ın ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde hasar eksperlerini sahaya yönlendirdiğini ve hasar tespit çalışmalarını başlatmaya hazır olduğunu belirten Turgut, şunları kaydetti:

“DASK olarak tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanındayız. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahipleri, evleri depremde hasar gördüyse ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı yapabilirler.”

Bu arada, Ege Bölgesi genelinde Zorunlu Deprem Sigortalı konut oranı yüzde 54 düzeyinde seyrediyor. Bu konutların 635 bini İzmir’de bulunuyor.

DASK, kuruluş amacı doğrultusunda Türkiye’nin herhangi bir yerinde meydana gelen depremlerde oluşan bina hasarlarını tazmin ediyor.

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahipleri, ALO DASK 125 Çağrı Merkezi’nden, www.dask.gov.tr internet sitesinden ve e-devlet üzerinden hasar ihbarında bulunabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da 25 eyalet merkezinde Kovid-19 kısıtlamaları
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 45 milyon 950 bini geçti
Belçika'da mağazalar kapatılıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca: Yerli ürünlerimizi kardeşlerimizle paylaşarak salgınla mücadeleye katkı sağlıyoruz

Benzer haberler

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'dan deprem sonrası 'sabır' uyarısı

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'dan deprem sonrası 'sabır' uyarısı

Bakan Karaismailoğlu: Amacımız en kısa zamanda enkaz altındakilere ulaşmak

Bakan Selçuk: 8 milyon liralık acil yardım ödeneği bölgeye ulaştırıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı: Bazı depremzedeler geceyi camilerde geçirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı: Bazı depremzedeler geceyi camilerde geçirdi
İzmir depreminin ardından tüm dünyadan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları geldi

İzmir depreminin ardından tüm dünyadan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları geldi
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziye telefonu

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziye telefonu