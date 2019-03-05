Darbeci Semih Terzi'nin eşini kovan katip yeni işinde

Darbeci Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'yi mal varlıklarını devretmek için geldiği noterden kovan, işten çıkartılması nedeniyle bir süredir işsiz kalan katip Kerem Sağlıklı, Noterler Birliğinde işbaşı yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen darbeci Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi, mal varlıklarını devretmek için gittiği noterde, katip Kerem Sağlıklı tarafından fark edildi.

Bunun üzerine Sağlıklı tarafından noterden kovulan Nazire Terzi, işlemlerini yaptıramadı. Daha sonra Sağlıklı'nın şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan Terzi, tutuklandı.

Yaşanan olayların ardından bir hafta sonra çalıştığı noterden işten çıkartılan Sağlıklı, farklı işlerde çalıştı.

Başladığı bir işten istifa eden Sağlıklı, bu sırada taksicilik yaptı, çeşitli işlerde çalıştı. Yaklaşık 6 aydır işsiz olan Sağlıklı, Noterler Birliğinde işe alındı ve bugün yeni işine başladı.

"Onur duydum"

Sağlıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni işine başlamasında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bakanlık yetkililerinin destek olduğunu söyledi.

Yeni görevine başlamasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Sağlıklı, "Adalet Bakanımızın ilgilenmesiyle onur duydum. Sayın Bakanımız bana umut oldu. Bugün yeni işime başladım. Hem bakanımıza hem de bakanlık yetkililerimize teşekkür ediyorum." dedi.