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Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekat merkezine geldi.
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Türkiye

Danıştaydan YKS başvurusuna ret

Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yapılmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

Kemal Karadağ   | 19.06.2020
Danıştaydan YKS başvurusuna ret

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle YKS'nin 27-28 Haziran'da yapılmaması gerektiği ileri sürülerek sınav tarihinin öne çekilmesine ilişkin karar, yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştaya taşındı. 

Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına yönelik kararın yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, planlandığı şekilde 27 ve 28 Haziran'da yapılacak. 

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