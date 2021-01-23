Danıştay üyeliğine Hümeyra Ergin Ercan seçildi
Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Hümeyra Ergin Ercan, Danıştay üyeliğine seçildi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Danıştay üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Danıştay üyeliğine, Anayasa'nın 155'inci maddesi ile Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Hümeyra Ergin Ercan seçildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.