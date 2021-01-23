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Danıştay üyeliğine Hümeyra Ergin Ercan seçildi

Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Hümeyra Ergin Ercan, Danıştay üyeliğine seçildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 23.01.2021
Danıştay üyeliğine Hümeyra Ergin Ercan seçildi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Danıştay üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre Danıştay üyeliğine, Anayasa'nın 155'inci maddesi ile Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Hümeyra Ergin Ercan seçildi.

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