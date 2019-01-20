Dağın eteğindeki antik kent turizme kazandırılacak

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GÜMÜŞHANE - TUĞBA YARDIMCI

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki dağın eteğine Doğu Roma İmparatorluğu döneminde sınırı muhafaza etmek amacıyla kurulduğu tahmin edilen Satala kentinin turizme kazandırılması amacıyla "Antik Satala Kentinin Turizme Kazandırılması Projesi" hazırlandı.

Kelkit'in yaklaşık 26 kilometre güneydoğusunda bulunan Sadak köyündeki Meşeiçi Dağı'nın eteğinde yer alan, geçmiş yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığınca üçüncü derecede sit alanı ilan edilen antik kentin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kelkit İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğince bu amaç doğrultusunda hazırlanan 437 bin lira maliyetli Satala Antik Kentinin Turizme Kazandırılması Projesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına (DOKA) sunuldu.

DOKA, yaklaşık 2 yıl sürmesi planlanan projeye 327 bin 750 lira destek sağladı.

Proje ile antik kentteki doğal, tarihi ve kültürel değerlere sahip meydan, sokak ve mahalle gibi alanların turizme kazandırılması, korunması ve iyileştirilmesi hedefleniyor.

"Su kemerlerinin rölöve ve restorasyonu yapılacak"

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik Satala kentinde tarihi su kemerleri, hamam ve 15. lejyona ait kale kalıntıları bulunduğunu söyledi.

Doğu Roma İmparatorluğu'nun son askeri karargahı niteliğindeki alanın turizme kazandırılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen izin doğrultusunda geçen yıl kazı başlatıldığını anımsatan Taşbilek, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığındaki ekibin çalışmalara devam ettiğini anlattı.

Taşbilek, tarihi kent alanları ve yapıların, kentlerin kimliğinin oluşturmaları açısından önem taşıdığına işaret ederek, "Bu nedenle tarihi alanlar ile yapılarının korunması ve sürdürülebilirliği, kentin kimliğinin korunmasına ve gelişmesine katkı sağlamaktadır." dedi.

Proje ile sit alanı ilan edilmiş, koruma planı hazır veya onay aşamasında olan yerlerde tarihi, kültürel ve doğal varlıkların yakın çevresiyle bir bütün halinde korunarak turizme kazandırılmasının hedeflendiğinin altını çizen Taşbilek, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerin destekleneceğini ifade etti.

Taşbilek, bu mirasın değerlendirilmesini sağlayacak şekilde altyapının da geliştirileceğini aktardı.

Antik kentin girişine kafile karşılama alanı, su kemerlerinin bulunduğu kısma da karşılama birimi kurulacağını dile getiren Taşbilek, su kemerlerinin rölöve ve restorasyonlarının yapılacağını belirtti.

Taşbilek, turistlerin karşılanacağı birinci durak noktasından kent içi, kazı alanı, gölbaşı, sur dibi ve su kemerlerinin bulunduğu mevkilerin gezilebilmesine imkan verecek yürüyüş yolları yapılacağını da söyledi.

"Projemizin uygulanması ile var olan tarihi mirasa sahip çıkılacak"

Satala Antik Kentinin Turizme Kazandırılması Projesinin hayata geçirilmesi ile bölgenin yeni bir tarihi inovasyon ve turizm merkezi olmasına katkı sağlanacağına dikkati çeken Taşbilek, şu değerlendirmede bulundu:

"Projenin uygulanması ile var olan tarihi mirasa sahip çıkılacak. İstihdamın artmasına, göçün azalmasına, sosyo-ekonomik kalkınmaya, tarihi ve doğal kaynakların korunmasına, ilçemizde marka değeri taşıyan Kelkit zilli kilimlerin yerli ve yabancı turistlere arzına ve yeni pazar olanaklarına kavuşmasına imkan doğacak. Geçmişten günümüze bölge tarihinin aydınlatılmasına önemli katkı sağlanacak. Sürdürülebilir turizm altyapısı da ortaya çıkartılarak ilimizin turizm potansiyeli harekete geçirilecektir."

Taşbilek, böylece Karadeniz Bölgesi'ndeki turizm destinasyonlarına yeni bir halka daha ekleneceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Restorasyon işlemleri tamamlanarak antik Satala kenti yeniden imar edildiğinde tarihi ve kültürel birikimimizi sağlıklı şekilde gelecek kuşaklara aktarabileceğiz. Bölgede yer alan tarihi konutlar da restore edilerek turizme kazandırılacak. Zaten yöre halkı da mevcut olan su kemeri, hamam ve kale içinin restore edilerek bir an evvel turizme kazandırılmasını bekliyor."

Vali Taşbilek, kentin tarihine ilişkin bilgilerin yer alacağı tabelalar ve yön levhaları hazırlanacağını, ayrıca afiş ve broşür basılarak tanıtım için dağıtılacağını sözlerine ekledi.