D-100 kara yolu ulaşıma kapandı

Fotoğraf: AA/Ömer Ürer

BOLU/DÜZCE

Sabah saatlerinde başlayan yağışla kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikameti, Bakacak ve Darıyerihasanbey mevkilerinde iki tırın makaslaması sonucu ulaşıma kapandı.

Trafik ekipleri oluşturdukları kontrol noktalarından, araçları Anadolu Otoyolu'na yönlendiriyor.

Polis ekipleri söz konusu mevkilerde araçları durdurarak, parklara çektiriyor.

Kayarak yolun kapanmasına neden olan tırların kurtarılması için ekiplerin çalışması aralıksız devam ediyor.

Muhabir: Mehmet Emin Gürbüz-Ömer Ürer