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Cumhurbaşkanlığından Filistin paylaşımı

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından Filistinlilerin videolu bayram mesajının yer aldığı paylaşım yapıldı.

Sefa Mutlu   | 02.06.2019
Cumhurbaşkanlığından Filistin paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından Filistinlilerin videolu bayram mesajının yer aldığı bir paylaşım yapıldı.

"Gönlümüz bir soframız bir" etiketiyle paylaşılan videoda konuşan Gazzeli bir Müslüman, "Biz Filistin'in Gazze şehri sakinleri olarak, mübarek ramazan ayı dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, Türk hükümetine ve Türk halkına en iyi temennilerimizi yürekten gönderiyoruz. Mübarek ramazan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temennimiz, her zaman olduğu gibi Filistin davası ve Filistin halkının yanında olması, özellikle Gazze şehrine uzun yıllardır uygulanan ablukayı kaldırma çabasına devam etmesidir. Allah size bereket ve sağlık versin." ifadelerini kullandı.

Videoda yer alan Filistinli çocukların ellerindeki Türk bayrakları da dikkati çekti.

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