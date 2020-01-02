Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Libya tezkeresine ilişkin, "Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya tezkeresine ilişkin, "Ülkemizin Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
TBMM’de kabul edilen #LibyaTezkeresi Libya’da barış ve istikrarı temin etmek ve ülkemizin Kuzey Afrika ve Akdeniz’deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 2, 2020
Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresi, Libya'da barış ve istikrarı temin etmek ve ülkemizin Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.