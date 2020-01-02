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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Libya tezkeresine ilişkin, "Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 02.01.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya tezkeresine ilişkin, "Ülkemizin Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresi, Libya'da barış ve istikrarı temin etmek ve ülkemizin Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir."

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