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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kaan Bozdoğan   | 20.04.2020
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

İstanbul

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.12'de başladı. 

Kabine toplantısı, dördüncü kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor. 

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