Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '27 Mayıs' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 27 Mayıs 1960 askeri darbesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, merhum Başbakan Adnan Menderes ile arkadaşları başta olmak üzere her türlü darbe ve vesayete karşı millet iradesinin hakimiyeti uğrunda can veren şehitleri rahmetle andı.
Oktay, Twitter hesabından, 27 Mayıs 1960 askeri darbesine ilişkin paylaşımda bulundu.
1️⃣ #27Mayıs, iktidarın millete rağmen askeri vesayet tarafından gasp edildiği kara bir gündür.— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 27, 2020
Merhum Başbakan Adnan Menderes, arkadaşları başta olmak üzere her türlü darbe ve vesayete karşı millet iradesinin hâkimiyeti uğrunda can veren şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/daUwJmc4My
27 Mayıs'ın, iktidarın millete rağmen askeri vesayet tarafından gasbedildiği kara bir gün olduğunu belirten Oktay, "Merhum Başbakan Adnan Menderes, arkadaşları başta olmak üzere her türlü darbe ve vesayete karşı millet iradesinin hakimiyeti uğrunda can veren şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Demokrasiye olan inancımızı koruyarak milletimizin iradesine hiçbir vesayetin ipotek koymasına müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.