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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '27 Mayıs' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 27 Mayıs 1960 askeri darbesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ahmet Sertan Usul   | 27.05.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '27 Mayıs' paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, merhum Başbakan Adnan Menderes ile arkadaşları başta olmak üzere her türlü darbe ve vesayete karşı millet iradesinin hakimiyeti uğrunda can veren şehitleri rahmetle andı.

Oktay, Twitter hesabından, 27 Mayıs 1960 askeri darbesine ilişkin paylaşımda bulundu.

27 Mayıs'ın, iktidarın millete rağmen askeri vesayet tarafından gasbedildiği kara bir gün olduğunu belirten Oktay, "Merhum Başbakan Adnan Menderes, arkadaşları başta olmak üzere her türlü darbe ve vesayete karşı millet iradesinin hakimiyeti uğrunda can veren şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Demokrasiye olan inancımızı koruyarak milletimizin iradesine hiçbir vesayetin ipotek koymasına müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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