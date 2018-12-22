Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sohbet ettiği esnaf o anları anlattı

Esnaf Ahmet Karaman, ''Biz alışkın değiliz devlet büyüklerinin yolun kenarına arabayı çekip insanlarla tokalaşmasına, hallerini, hatırlarını sormasına. Bu bizim için çok güzel bir olay." dedi.

Fotoğraf: AA / Hikmet Faruk Başer

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Sarıyer'de sohbet ettiği esnaf Ahmet Karaman, ''Biz alışkın değiliz devlet büyüklerinin yolun kenarına arabayı çekip insanlarla tokalaşmasına, hallerini, hatırlarını sormasına. Bu bizim için çok güzel bir olay.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de karşılaştığı bir dükkan sahibine, daha önce evinde ziyaret ettiği 15 Temmuz gazisinin sağlık durumunu sormuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın makam aracının camını açarak dükkan sahibiyle yaptığı sohbetin görüntülerini sosyal medya hesabından "Ensarız biz" mesajıyla paylaşmıştı. Sıcak sohbetin görüntüsü, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet eden Ahmet Karaman, AA muhabirine o anları anlattı.

Karaman, 25 yıldır Sarıyer'de esnaflık yaptığını, restoran ve peyzaj işiyle uğraştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün dükkanının önünden geçtiğini belirten Karaman, ''Cumhurbaşkanımızın buradan aşağı yukarı 5 geçişinin 3'ünde görüşüyoruz. Sağ olsunlar bizi görünce duruyorlar. Vatandaşlar ve personelle beraber el sallıyoruz, hemen duruyor, onunla sohbet ediyoruz. Güzel oluyor, çok mutlu oluyoruz sohbet edince.'' diye konuştu.

Ahmet Karaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine 15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz'ün sağlık durumunun nasıl olduğunu sorduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

''Sabri benim kız kardeşimin damadı. Gazidir, bacağı yok. 'Sabri nasıl?' diye sordu. Ben de iyi olduğunu söyledim. Hatta 'top oynayamıyor ama fena değil' diye bir cümle kurdum. O da 'top mu oynayacak falan' dedi. Dedim 'işin esprisi kendisi çok iyi şu anda, Başakşehir'e taşındı buradan.' Dün heyecandan 'Kayışdağı'na' dedim 'Başakşehir'e taşındı' diyeceğime. Zaten yeğenimizin evine de gelmiştir, oradan tanıyor bizi. Hem bize hem de yeğenimize çok alaka gösterdi. Gazi de çok mutlu biz de, çok keyifliyiz. Devletimizin en başındaki insanın bizle muhatap olması bizim için ayrı bir gurur meselesi. Bizim gibi olmak isteyen çok insan olabilir. Bizim şansımız Sayın Cumhurbaşkanının güzergahı üstünde olmak. O da halka yakın mesafede. Mesela bugün boğazda yürüyüş yaparken yine el salladı. Kendisi de çok alçak gönüllü, kibirden uzak, halka yakın. Çok seviyoruz biz.''

''Kendisine ensar olduğumuzu ifade ettik''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine işlerinin nasıl olduğunu sorduğunu belirten Karaman, ''Burada 24 kişiye yakın insan çalıştırıyoruz. Peyzajla beraber bahar aylarında bu sayı artıyor. Kendisine ensar olduğumuzu ifade ettik. Bizim için çok önemli bir meseledir ensar olmak. Çünkü Mekke ve Medine'yle ilgili bir meseledir, Peygamberimiz zamanında uygulanmış meseledir. Biz ev sahibiyiz. Yardımcı olmak manasına geliyor. Dışarıdan gelen insanlara da sokakta kalmasınlar diye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onu izah ettik kendisine, o da çok memnun oldu. Keyifli bir gün oldu bizim için.'' değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşurken "bir dost, bir ağabeyle konuşur" gibi hissettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

''Hiç aklıma Cumhurbaşkanı olduğu gelmedi. Çok doğal bir görüşme oldu. Biz alışkın değiliz devlet büyüklerinin yolun kenarına arabayı çekip insanlarla tokalaşmasına, hallerini, hatırlarını sormasına. Bu bizim için çok güzel bir olay. Görüşme basına yansıyınca çok arayan arkadaşlarım oldu. Biz de mutlu oluyoruz, keyifli oluyoruz. Diğer devlet büyüklerinin de böyle davranmasını istiyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin.''

Muhabir: Hikmet Faruk Başer

