Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.47
BIST 100
102,432.30
Altın
1,296.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter'da sorulan soruya yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berk Can Doğan isimli kullanıcının yönelttiği, "Cumhurbaşkanımız her gün 2-3 ili nasıl geziyor? Bu nasıl bir enerjidir?" sorusuna Twitter hesabından yanıt verdi.

Hüseyin Kulaoğlu   | 15.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter'da sorulan soruya yanıt

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berk Can Doğan isimli kullanıcının yönelttiği, "Cumhurbaşkanımız her gün 2-3 ili nasıl geziyor? Bu nasıl bir enerjidir?" sorusunu Twitter hesabından "Berk Can kardeşim, 'Aşkınan çalışan yorulmaz.'" şeklinde yanıtladı.

Berk Can Doğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanıcı ismini etiketleyerek, "Ben evden okula hatta markete gittiğimde yoruluyorum. Cumhurbaşkanımız her gün iki üç ili nasıl geziyor? Bu nasıl bir enerjidir. Bir gün içerisinde neler yaptığını, bu kadar programa nasıl yetiştiğini, yanında olup görmek isterdim." şeklinde paylaşımda bulundu.

Paylaşıma cevap veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Berk Can kardeşim, 'Aşkınan çalışan yorulmaz.' Milletimizle kucaklaşmak bize yorgunluk değil, ancak mutluluk getirir. Bir gün inşallah bir miting temposu içerisinde görüşürüz."

Erdoğan, paylaşımının sonunda "gülümseyen yüz" ve "el sallama" emojisi kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lübnan'da yeni kabine ve oluşan yeni dengeler
İran’ın DEAŞ sonrası Irak’ta yeni hedefi ekonomik nüfuz
Netanyahu diaspora desteğini kaybediyor
Irak’ta ABD-İran rekabeti
Cezayir yeni bir değişim sürecini tetikleyebilir