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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkeş paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 22. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle yad ediyorum." açıklamasında bulundu.

Andaç Hongur   | 04.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkeş paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i, vefatının 22. yılında andı.

Erdoğan, Türkeş'in vefatının 22. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 22. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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