Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkeş paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 22. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle yad ediyorum." açıklamasında bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i, vefatının 22. yılında andı.
Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 22. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle yad ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 4 Nisan 2019
Erdoğan, Türkeş'in vefatının 22. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 22. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.