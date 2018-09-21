Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'e davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacağını belirterek, herkesi İstanbul Yeni Havalimanı'na davet etti.

İSTANBUL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacağını belirterek, herkesi İstanbul Yeni Havalimanı'na davet etti.

Yarın #MilliTeknolojiHamlesi heyecanını gençlerimizle birlikte yaşamak üzere ben de #TEKNOFEST’te olacağım. Hayallerinin peşinden giden herkesi yarın İstanbul Yeni Havalimanı'na bekliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 21 Eylül 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın 'Milli Teknoloji Hamlesi' heyecanını gençlerimizle birlikte yaşamak üzere ben de TEKNOFEST’te olacağım. Hayallerinin peşinden giden herkesi yarın İstanbul Yeni Havalimanı'na bekliyorum." ifadesini kullandı.

Muhabir: Elif Küçük