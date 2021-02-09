Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigarayı bırakın' çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla "sigarayı bırakın" çağrısında bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, son bir yılda sigara ve tütün bağımlılığının dünya üzerindeki tüm Kovid-19 kayıplarının, trafik kazalarının, cinayetlerin, savaş ve çatışmaların toplamından daha çok can aldığına dair verilerin yer aldığı bir video paylaştı.
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2021
Gelin yeni bir başlangıç yapalım. Sevdiklerimizi değil sigarayı bırakalım. pic.twitter.com/Opgzl9Fcs7
Erdoğan, paylaşımında, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin yeni bir başlangıç yapalım. Sevdiklerimizi değil sigarayı bırakalım." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.