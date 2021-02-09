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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigarayı bırakın' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla "sigarayı bırakın" çağrısında bulundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 09.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigarayı bırakın' çağrısı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, son bir yılda sigara ve tütün bağımlılığının dünya üzerindeki tüm Kovid-19 kayıplarının, trafik kazalarının, cinayetlerin, savaş ve çatışmaların toplamından daha çok can aldığına dair verilerin yer aldığı bir video paylaştı.

Erdoğan, paylaşımında, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin yeni bir başlangıç yapalım. Sevdiklerimizi değil sigarayı bırakalım." ifadelerini kullandı.

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