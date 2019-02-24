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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şentop'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığına seçilen Mustafa Şentop'u kutladı.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 24.02.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şentop'a tebrik

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına seçilen Mustafa Şentop'u tebrik etti.

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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Şentop'u telefonla arayarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Şentop'a telgraf göndererek tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.

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