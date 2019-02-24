Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şentop'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığına seçilen Mustafa Şentop'u kutladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına seçilen Mustafa Şentop'u tebrik etti.
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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Şentop'u telefonla arayarak kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Şentop'a telgraf göndererek tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.