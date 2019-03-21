Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nevruz mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum." paylaşımında bulundu.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, nevruz mesajı yayımladı.
Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü’nü kutluyorum. pic.twitter.com/WFfEyPJSnh— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 21 Mart 2019
Bolluğun ve bereketin bayramı nevruzun güzellikler ve iyilikler getirmesini dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum."
Erdoğan'ın nevruz mesajı Kürtçe olarak da paylaşıldı.
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Cejna Newrozê ku mizginiya hatina biharê dide me, ji bo me hemû cudahiyan ji holê radike. Ez Cejna Newrozê ya ku tê wateya xwedîderketina paşeroj û pêşêroja me ya di nav yekîtî û bihevrebûnê de pîroz dikim. pic.twitter.com/MiNLbBEuNS— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 21 Mart 2019