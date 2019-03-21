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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum." paylaşımında bulundu.

İlkay Güder   | 21.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nevruz mesajı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, nevruz mesajı yayımladı.

Bolluğun ve bereketin bayramı nevruzun güzellikler ve iyilikler getirmesini dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum."

Erdoğan'ın nevruz mesajı Kürtçe olarak da paylaşıldı.

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