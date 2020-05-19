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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Kadir Gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum." dedi.

Sefa Mutlu   | 19.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iletisinde, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Kadir Gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, Kadir Suresi'nin 3. Ayeti'nin bulunduğu bir görsele de yer verdi.

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