Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeş Endonezya halkının başı sağ olsun. Türkiye, Endonezya'nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." dedi.

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, depremle sarsılan Endonezya'nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Endonezya’da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş Endonezya halkının başı sağolsun.



Türkiye, Endonezya’nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 30 Eylül 2018

Yaralananlara acil şifalar temennisini aktaran Erdoğan, paylaşımında, "Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş Endonezya halkının başı sağ olsun. Türkiye, Endonezya'nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını hem Türkçe hem de İngilizce olarak paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Endonezya halkının yanındayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Twitter hesabından Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kardeş ülke #Endonezya’da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybedenlerin acılarını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dualarımız ve kardeşliğimizle Endonezya halkının yanındayız. — Fuat Oktay (@fuatoktay06) 30 Eylül 2018

Kardeş ülke Endonezya'da yaşanan felakette hayatlarını kaybedenlerin acılarını paylaşan ve yaralılara acil şifalar dileyen Oktay, "Dualarımız ve kardeşliğimizle Endonezya halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Hatice Şenses Kurukız-Kenan Irtak-Mümin Altaş