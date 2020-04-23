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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan mesajında, "TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Berk Özkan   | 23.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. 

Paylaşımında, çocuklarla olan fotoğraflarının bulunduğu bir videoya yer veren Erdoğan, çocuklara seslendi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, bir çocuğun kalbinden daha geniş bir unvan yoktur." ifadeleriyle, şunları kaydetti:

"Savaşların, çatışmaların, açlık ve kıtlıkların ufkumuzu kararttığı bir dönemde dünyayı güzelleştiren yegane şey, siz çocukların tebessümüdür. Sizler bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudusunuz. Siz çocuklar daha huzurlu, daha neşeli, daha adaletli, daha güzel bir dünyanın müjdecisi durumundasınız. Çünkü çocuk olmak, coşkulu olmak, dünyaya hep saf, temiz, duru gözlerle bakmak ve yarına o heyecanla yürümek demektir. Çocuk olmak yüreğindeki sınırsız, hesapsız sevgiye sıkı sıkıya sarılmak demektir. İnşallah sizler yarın birer sanatçı, politikacı, bilim adamı, öğretmen, mühendis, hukukçu, iş adamı veya başka konumlarda olacaksınız. İşte o zaman geriye kalan eksiklikleri giderecek, sizlerden sonra gelecek nesiller için daha adaletli, daha güzel bir dünyayı siz kuracaksınız. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyor, 23 Nisan'ı armağan eden Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükranla yad ediyorum. Ailenizle, öğretmenlerinizle, arkadaşlarınızla birlikte sizlere nice güzel bayramlar diliyorum."


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