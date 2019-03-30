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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultangazi'de halka hitap ediyor Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli konuşuyor
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren kişiye karşı takındığı tavırla dikkati çeken Yusuf Özoğul'u kabul etti.

Etem Geylan   | 30.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf ile görüştü

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul'u kabul ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece, Yusuf Özoğul ile bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan, "İyi ki varsın" dediği Yusuf Özoğul'a, vefat eden yakını için de başsağlığı diledi.

İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtan Yusuf Özoğul, kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavır takınmıştı. Görüntüyü kaydeden Mine K'nin paylaşımı, tepkiye neden olmuştu.

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