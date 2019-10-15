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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 7. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'dan döndü.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 15.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Ankara'ya döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TC-TUR", saat 18.40'ta Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile TİSK, TZOB ve TÜED yetkilileri ve diğer ilgililer karşıladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan ile Ankara'ya geldi.

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