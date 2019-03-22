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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuşuyor
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Winston Peters ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Andaç Hongur,Kaan Bozdoğan   | 22.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda heyetini kabul etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Winston Peters ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Erdoğan, Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından toplantı için İstanbul'da bulunan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Winston Peters ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.


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