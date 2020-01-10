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Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu.

Berk Özkan   | 10.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Çamlıca Kulesi'ne geçti.

Yapımı devam eden kulede incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

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