Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Çamlıca Kulesi'ne geçti.
Yapımı devam eden kulede incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.