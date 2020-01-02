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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Enes Kaplan   | 02.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, ABD Büyükelçiliği'ne yönelik eylemlerin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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