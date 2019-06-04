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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Ercan Sanca'nın babası Mustafa Sanca'ya taziyelerini iletti.

Serkan Avcı   | 04.06.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Adana

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Ercan Sanca'nın Adana'da yaşayan babası Mustafa Sanca ile telefonda görüştü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, beraberinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile şehit Jandarma Astsubay Ercan Sanca'nın Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Çelik, dua edip aileye taziyelerini ilettiği ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak, baba Mustafa Sanca ile görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, şehidin babası ile bir süre sohbet edip başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin babası Sanca da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin sizleri. Çok sağ olun, sizi çok seviyoruz. Vatanımız, milletimiz, devletimiz sağ olsun. Çok memnun oldum Sayın Cumhurbaşkanım, gözlerinden öpüyorum." dedi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1 Haziran'da güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Şehitlerden 30 yaşındaki Astsubay Ercan Sanca, 2 Haziran'da memleketi Adana'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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