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Cumhurbaşkanı Erdoğan pilotlarla bir araya geldi

Sohbet ettiği pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü tebrik eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mümin Altaş   | 26.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan pilotlarla bir araya geldi Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla pilotlarla bir araya geldi.


Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda pilotlar tarafından karşılandı.

Sohbet ettiği pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü tebrik eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

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