Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i tebrik etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kiriakos Miçotakis'i tebrik ederek, sonuçların Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.