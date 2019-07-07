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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sefa Mutlu   | 07.07.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i tebrik etti

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kiriakos Miçotakis'i tebrik ederek, sonuçların Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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