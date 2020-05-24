Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Ruhani görüşmesinde karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.
Görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.
Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek ve yeni tip koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek konularla bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile de görüştü.
Karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulan Erdoğan-Berdimuhamedov görüşmesinde, ikili ilişkileri her alanda güçlendirecek adımlar ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.