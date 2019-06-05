Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.41
Dolar
5.72
BIST 100
90,345.63
Altın
1,329.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Berk Özkan   | 05.06.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı ülkelerin liderleriyle telefonda bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Darülaceze'ye bayram ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Darülaceze'ye bayram ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
Erdoğan'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı

Erdoğan'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'lerde geri adım atmak söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'lerde geri adım atmak söz konusu değil