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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "İstanbul" ile saat 12.20'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya hareket etti.

Sefa Mutlu   | 15.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "İstanbul" ile saat 12.20'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya hareket etti.

Atatürk Havalimanı'ndan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve öteki ilgililer tarafından uğurlanan Erdoğan ile beraberindeki heyet de Lefkoşa'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılması bekleniyor.

İletişim Başkanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların ele alınıp Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.

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