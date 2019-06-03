Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.55
Dolar
5.85
BIST 100
90,345.63
Altın
1,319.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.

Çiğdem Alyanak,Elif Küçük   | 03.06.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.

Erdoğan, Tatar ile Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Saat 15.45'te başlayan görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan '1919 Bitmeyen Yolculuk' drama sahne gösterimi programını izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan '1919 Bitmeyen Yolculuk' drama sahne gösterimi programını izledi

Uzmanlar, Samsun'daki 'birlik fotoğrafı'nı yorumladı

AK Parti MYK toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'de AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'de AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştireceğiz
Erdoğan-Salih görüşmesi sona erdi

Erdoğan-Salih görüşmesi sona erdi