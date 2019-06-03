Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.
Erdoğan, Tatar ile Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde görüştü.
Saat 15.45'te başlayan görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.