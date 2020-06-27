Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,242.40
Altın
1,769.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

Berk Özkan   | 27.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Tatar görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınırken, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) ile mücadelede iş birliği adımları ve Türkiye ile KKTC arasında 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlara ilişkin konular değerlendirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
AB'den, Kovid-19'dan etkilenen ülkeler için 4,9 milyar avro yardım taahhüdü
Oxford Üniversitesinin deneyi başarılı olursa Brezilya 100 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak
Türkiye'de Kovid-19'a yakalananlardan 169 bin 182 kişi iyileşti
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısı tek haneye düştü

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'e 50 konut sözü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'e 50 konut sözü
Erdoğan ile Zelenskiy telefonda görüştü

Erdoğan ile Zelenskiy telefonda görüştü
Türkiye ile Ukrayna arasındaki uçuşlar 1 Temmuz'da başlayacak

Türkiye ile Ukrayna arasındaki uçuşlar 1 Temmuz'da başlayacak