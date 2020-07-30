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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Mümin Altaş   | 30.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Al Sani, görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

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