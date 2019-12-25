Euro
6.59
Dolar
5.94
BIST 100
113,420.20
Altın
1,497.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsmet İnönü'yü andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefatının 46'ncı yılında saygı ile andı.

Özcan Yıldırım   | 25.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsmet İnönü'yü andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefatının 46'ncı yılında saygı ile andı.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefat yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Avrupa’nın tarihi 'kesin çözümlerle' dolu
Hindutva-RSS-BJP-Modi: İdeolojik prizmayla yeniden tasarlanan Hindistan’ı anlamak
Avrupa Adalet Divanı’ndan İspanya’ya Katalan darbesi
Türkiye-KKTC doğal gaz boru hattı Doğu Akdeniz'de jeopolitik dengeleri değiştirecek
Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsmet İnönü'yü andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsmet İnönü'yü andı

Yargısal darbeye teşebbüs '25 Aralık'ın 6. yılı

İsmet İnönü vefatının 46. yılında mezarı başında anıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
Erdoğan ile Johnson görüştü

Erdoğan ile Johnson görüştü
Genç Cumhuriyetin 'İkinci Adamı': İsmet İnönü

Genç Cumhuriyetin 'İkinci Adamı': İsmet İnönü