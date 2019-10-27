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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefonla görüştü.

Çiğdem Alyanak,Elif Küçük   | 27.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alındı. 


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