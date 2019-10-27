Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefonla görüştü.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alındı.
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