Cumhurbaşkanı Erdoğan Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Iğdır'ın kurtuluş yıldönümü dolayısıyla Vali Enver Ünlü'ye tebrik mesajı gönderdi.
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