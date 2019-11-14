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Cumhurbaşkanı Erdoğan Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Yıldız Aktaş   | 14.11.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Iğdır'ın kurtuluş yıldönümü dolayısıyla Vali Enver Ünlü'ye tebrik mesajı gönderdi. 


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